18 ноября 2023, 11:44
Дорожное ограждение снесли в Петрозаводске во время уборки снега
Горожане жалуются на неаккуратность водителей машин-снегоуборщиков
Металлическое дорожное ограждение снесли на Суоярвском шоссе в карельской столице. Фото разместил очевидец в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
- Может, есть у кого запись с регистратора? Суоярвское шоссе в сторону Лесного проспекта, после родника,
- написал автор снимка.
Ему ответили в комментариях, что ограду 17 ноября вечером снес снегоуборщик. Горожане пишут, что когда сгребали снег, даже не выставили дорожные знаки.
- Чуть не воткнулся!!!! – рассказал автомобилист. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»