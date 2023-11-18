Дорожное ограждение снесли в Петрозаводске во время уборки снега

Металлическое дорожное ограждение снесли на Суоярвском шоссе в карельской столице. Фото разместил очевидец в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

- Может, есть у кого запись с регистратора? Суоярвское шоссе в сторону Лесного проспекта, после родника,

- написал автор снимка.

Ему ответили в комментариях, что ограду 17 ноября вечером снес снегоуборщик. Горожане пишут, что когда сгребали снег, даже не выставили дорожные знаки.

- Чуть не воткнулся!!!! – рассказал автомобилист. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»