Ежегодная «Ночь искусств» пройдет в Петрозаводске 3 ноября

3 ноября в Карелии пройдет «Ночь искусств», сообщает сайт городской администрации

В этом году акция приурочена ко Дню народного единства и будет доступна в онлайн-пространстве. Мероприятие пройдет под лозунгом «Искусство объединяет».

Министерство культуры республики анонсировало большую праздничную программу. Жителей Карелии ждут постоянная экспозиция Национального музея, а также онлайн-вернисаж, спектакль «Площадь необъятных перспектив», прямые трансляции, авторские видеосюжеты и мастер-классы в социальной сети.

Музей-заповедник «Кижи» приглашает гостей на онлайн - и офлайн-экскурсии, игры и мастер-классы.

Музей изобразительных искусств на своей странице в социальной сети проведет квест «Сокровища Севера» и покажет короткометражные фильмы призеров Всероссийского фестиваля «Арткино».

В Национальном театре Карелии 3 ноября пройдет спектакль на финском языке «В сапоге у бабки играл фокстрот», а в Музыкальном театре – оперетта «Мистер Х».

Театр драмы РК разместит у себя на странице архивную запись спектакля «Марьино поле».

Театр кукол проведет видеоэкскурсию по зданию и покажет представление театра теней.

Ансамбль «Кантеле» предложит зрителям трансляцию концертной программы «Hyvä ilta».

Также в рамках акции любителей музыки приглашают на XIII Отчётный концерт Мужского хора Карелии. Трансляция мероприятия начнётся в 19.00 на YouTube-канале хора.

Городской выставочный зал 3 ноября в 18.00 ждет зрителей на мистерию «Обратная сторона Лилит». В программе вечера: стихи, песни, танцы и инструментальная музыка.

Напомним, Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в этом году состоится уже в восьмой раз. По сложившейся традиции музеи, выставочные и концертные залы, театры и другие учреждения культуры пригласят зрителей провести увлекательный вечер, переходящий в ночь.

Изображение из группы Администрация Петрозаводского городского округа