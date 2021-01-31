Ездовые собаки из Карелии отправились в новую экспедицию на Белое море

Экспедиция на ездовых собаках из Карелии стартовала в Архангельске. 18 участников похода «Онежское Поморье-2021» на 50 собаках отправились по побережью Белого моря.

Как рассказала в беседе с ТАСС представитель организаторов Юлия Симонова, основная задача пройти маршрут на упряжках, так как в будущем он будет аккредитован как туристический в рамках проекта «Арктическая кругосветка».

Участники похода отправились из села Пурнема. В экспедиции задействованы хаски и чукотские ездовые из питомника Виктора Симонова. Собаки натренированы для арктических путешествий.

Группу сопровождают инструкторы по работе с собаками и инспектор нацпарка «Онежское Поморье», по территории которого в основном пройдет маршрут. В зависимости от погоды и ледовой обстановки на море поход займет от шести до восьми дней. Ночевать участникам похода предстоит в палатках. Во время экспедиции используют снаряжение, которое применяется на Северном полюсе и рассчитано для температуры минус 75 градусов. В пути экспедиция посетит Никольскую летнюю шатровую церковь и Чесменский маяк. Путешественники дойдут до креста в районе деревни Конюховка. Крест, посвященный рыбакам и поморам, установил в 2016 году путешественник Федор Конюхов. Экспедиция дойдет до деревни Летняя Золотица, в которой до 2016 года действовал эко-отель, в последние годы не функционирующий.

Организаторы намерены превратить экспедицию в ежегодную. Маршрут хотят сделать не очень сложным, тогда в нем смогут участвовать дети. (фото pravdasevera.ru)