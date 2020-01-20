Европейский лоукостер открыл продажу билетов на рейсы из Пулково

Венгерская авиакомпания Wizz Air запустила новые рейсы из петербургского Пулково. Теперь улететь из культурной столицы бюджетным рейсом можно в Вильнюс, Братиславу, Бухарест и Софию, сообщает Vandrouki.ru. Цены на билет с ручной кладью стартуют от 1365 рублей.

Напомним, в конце декабря стало известно, что в 2020 году из Пулково полетят дешевые европейские перевозчики. Минтранс утвердил список из 30 государств, куда смогут летать иностранные компании. Без ограничений перевозчики смогут доставлять пассажиров из Северной столицы в 21 страну. Среди них Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Управляющая аэропортом компания «Воздушные ворота Северной столицы» получила информацию о заинтересованности в выполнении рейсов в аэропорт Пулково по седьмой степени свободы от авиакомпаний Wizz Air, Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne и других, сообщил оператор.