Европеец лесами пробрался из Финляндии в Россию

Незаконно пересекавшего финско-российскую границу иностранца задержали в Ленобласти. Европеец пробирался в Россию из Финляндии, его заметили в лесу на территории Выборгского района, передает 47news.

Нелегал – гражданин ЕС, в нашу страну пытался попасть осознанно. Когда его взяли, обрадовался и заявил о любви к Владимиру Путину.

Мужчину остановили с двумя сумками рядом с контрольно-следовой полосой. При себе у него были 175 евро, еда и зубная щетка.

Европеец заявил, что разочаровался в порядках и ориентирах родной западной цивилизации. Лесами он шел больше шести часов. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. // фото: wirestock/ freepik.com