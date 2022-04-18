Евгений Ефремов: «Ваш дом-ваша гордость»

Этот слоган как нельзя лучше подходит для жилого комплекса «Терраса». Да, Петрозаводск сейчас не трудно удивить современными новостройками, но жилой комплекс на Вольной, 21 выделяется из всех домов уникальным сочетанием современных технологий.

Об особенностях обслуживания нового комплекса в Петрозаводске рассказал руководитель управляющей организации «ОнегоСтройСервис» Евгений Ефремов:

- Мы уже 18 лет оказываем услуги в сфере управления многоквартирными домами и точно знаем, чего ждут покупатели от переезда в новый дом. ЖК «Терраса» - это удобный для жизни дом с продуманными инженерными системами и высоким уровнем автоматизации. Еще на стадии строительства специалисты ООО «ОнегоСтройСервис» принимали активное участие в проектировании и монтаже системы IP-домофонии, видеонаблюдения, шлагбаума и подборе оборудования для крышной газовой котельной.

После ввода дома в эксплуатацию функционирование данных систем обеспечивается строго в соответствии с действующими требованиями и нормами. Подробно об инженерных решениях мы рассказали дольщикам на первом общем собрании.

ЖК «Терраса» оборудован системой IP-домофонии производства компании Bas-IP. Собственники имеют возможность получать вызовы не только на абонентские устройства (трубки в квартирах), но и на свой смартфон, находясь в дальней комнате квартиры или, например, в магазине. Также вызывные панели домофона имеют функцию доступа при помощи мобильного приложения в телефоне, что является удобной альтернативой привычного нам магнитного ключа.

Комплекс оснащен современными камерами видеонаблюдения Hik-Connect. Установив специальное приложение, собственники могут наблюдать, что происходит на детской площадке или парковке комплекса с любой точки мира. Также есть возможность просмотра архива, который хранится более 1 месяца.



Территория комплекса ограждена шлагбаумом. Для проезда во двор собственники могут совершить вызов с мобильного телефона для открытия шлагбаума, использовать радиометку на лобовом стекле или пластиковую карту.

Современные технологии работают для тех, кто любит и ценит комфорт во всем, что составляет нашу жизнь. Даже в повседневных мелочах. Но разве это мелочь, когда перед жильцом автоматически открывается шлагбаум и домофон с телефона. При подписании акта приема-передачи квартиры у застройщика всем дольщикам выданы инструкции для подключения к данным системам.

Также преимуществом ЖК «Терраса» является собственная крышная газовая котельная, которая обеспечивает собственников помещений отоплением и горячей водой. Котельную обслуживает ООО «ОнегоГаз». Своя котельная позволит существенно сэкономить на оплате коммунальных платежей, как и индивидуальные приборы учета электро- , водо- и теплоснабжения, установленные в каждой квартире.

«Терраса» — это технологичный комплексный подход к обеспечению комфорта и безопасности жильцов.

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