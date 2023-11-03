Этой осенью жители карельского села празднуют первую общую победу

Благодаря деятельности территориального общественного самоуправления в селе установлены тренажеры. Группа активистов решила в родном селе устроить спортивной площадки с тренажерами, удобными скамейками и детской игровой зоной. Сельчане собрали подписи, подготовили проект «Здоровье» и подали заявку на участие в конкурсе социально значимых объектов.

«Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы все получилось. Лишь вторая попытка участия в конкурсе дала положительный результат»,

— радуются участники ТОСа.

Жители Колатсельги собрали денег намного больше, чем планировали. В копилку проекта «Здоровье» поступило 103800 рублей. Команда Фонда «Мельница» внесла еще 30 тысяч рублей.

Для немногочисленного населения Колатсельги — это весомый вклад в общее дело. Теперь любители здорового образа жизни могут заняться физическими упражнениями на свежем воздухе.

Активисты Колатсельги надеются, что это не первый успех.

«Территориальное общественное самоуправление — хороший инструмент, чтобы обустроить территории, провести праздники, гулянья, сохранить культурно-историческое наследие. Недаром жители Деревянки Прионежского района стали вторыми в V Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» 2023 года в номинации «Формирование здорового образа жизни», ТОС «Вместе» Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района занял второе место, ТОС «Доброта» в из этого же поселения стал третьим в номинации «Социальная поддержка населения», — говорят они.

А пока жители села Колатсельга празднуют свой первый общий успех. Они уже подготовили праздничную программу, где будет сказано много добрых слов всем, кто помогал в осуществлении проекта, будут конкурсы, игры, чаепитие и танцы! Торжественное открытие спортивной площадки планируется 5 ноября.// Фото Светланы Куклис, Зинаиды Ломуевой.