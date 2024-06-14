Этап чемпионата России по автоспорту пройдет в Карелии

В Карелии 20-22 июня пройдет пятый этап чемпионата России по автоспорту - ралли «Белые ночи -2024». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Соревнования примет Лахденпохский район. Боевая дистанция гонки составит 122 километра. Ралли пройдет на грунтовых и гравийных дорогах.

В Карелию приедут автогонщики со всей России. Среди них будут обладатели кубка и чемпионы страны. // Фото: unsplash.com / Abed Ismail