Естественная убыль населения «накрыла» все города и районы республики

Текст и фото: Антонина Кябелева

Недавно было опубликовано приложение к сборнику Карелиястат о социально-экономической ситуации в Карелии в 2022 году. Судя по статистическим данным, прошлый год нельзя назвать легким ни для экономики, ни для жителей республики.

Индекс промышленного производства в 2022 году составил всего 91,4 процента к 2021 году. Другими словами, промышленное производство за год «просело» на 8,6 процента. Это очень высокий показатель. С плюсом год закончили Петрозаводск (102,5%), Беломорский (146,4%), Калевальский (114,2%), Кемский (102,5%), Лоухский (132,8%), Олонецкий (111,1%), Прионежский (116%) районы. А вот Костомукша завершила год с сокращением производства на 12,8 процента.

По итогам 2022 года зафиксировано сокращение вводимого в строй жилья на 4,5 процента по сравнению с предыдущим периодом.

Причем это данные с учетом построенных дачных домов на участках, предназначенных для ведения садоводства. Серьезно сократилось жилищное строительство в Петрозаводске (90,6 процента к уровню 2021 года). При этом почти половина жилья (47,5%) в прошлом году была построена именно в карельской столице. Самое серьезное падение жилищного строительства зафиксировано в Суоярвском районе — на 49%, а самые высокие показатели продемонстрировал Муезерский район (роств 2,7 раза). Подобные скачки по разным районам наблюдались и в прошлые годы и связаны они прежде всего с реализацией программы расселения аварийного фонда. О тенденциях легче всего судить по карельской столице, где жилищное строительство замедлилось.

Ощутимое падение объемов выпускаемых товаров произошло по следующим видам продукции: необработанные лесоматериалы (сокращение в 2022 году на 16,7%), лесоматериалы (на 25,8%), мясо крупного рогатого скота (на 7,2%), хлебобулочные изделия (на 5,9%). Зафиксировано сокращение объемов выпускаемой электроэнергии на 6,1%.

Одновременно на 3,8% увеличилось производство молока, поголовье крупного рогатого скота выросло на 4,9% (коров стало больше на 4,7%), а удой молока в расчете на одну корову повысился на 3,2%.

Оборот розничной торговли демонстрирует снижение — на 6,7 процента к 2021 году в сопоставимых ценах. В Петрозаводске, на который приходится 59,1 процента объемов розничной торговли, сокращение еще заметнее — за год на 8,8 процента.

Прежние объемы розничной торговли сохранились только в Олонецком (100,6%) и Калевальском (101,4%) районах.

За 2022 года незначительно - на 2,3 процента - сократилось количество предприятий и организаций. А вот количество индивидуальных предпринимателей стало больше на 2,5 процента. Самый большой рост числа предпринимателей зафиксирован в Сортавальском районе (на 9,6 процента). В 2022 года доля прибыльных предприятий составила 67 процентов, убыточных — 33 процента.

Индекс потребительских цен покупателей давно не радует. Не стал исключением и прошлый год.

В декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года цены на товары повысились в Карелии на 12 процентов, на продовольственные товары — на 9 процентов, на непродовольственные товары - на 15,1 процента, на услуги — на 11 процентов.

Ситуация с безработицей выглядит следующим образом. На 1 января 2023 года на учете в службе занятости состояло 4 548 человек. Количество официальных вакансий составило 7 941, из которых 4 617 вакантных мест - в Петрозаводске, где официально ищут работу 1 603 человека. Самая напряженная ситуация в Олонецком районе, где на одно место приходится 2,6 претендента, и в Пудожском районе (на 1 место претендует 2,5 человека).

За одиннадцать месяцев 2022 года было зарегистрировано 4 465 браков и 2 558 разводов. Другими словами, распадается каждый второй брак.

В январе-ноябре прошлого года в Карелии родилось 3 998 человек, а умер 8 851 житель республики. Таким образом, естественная убыль населения за неполный год составила 4 855 человек.

Показательно, что в Карелии не нашлось ни одного города или района, где бы в 2022 год был отмечен естественный прирост населения.