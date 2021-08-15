Эскизы памятника героям фильма «А зори здесь тихие..» в Карелии готовы

Власти Карелии уже знают, откуда брать финансирование на создание памятника героям картины «А зори здесь тихие…». Глава республики Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что готовы два эскиза монумента.

Руководитель региона напомнил, что любимый многими зрителями советский фильм снимался в Карелии. В будущем году ставшая классикой картина отметит 50 лет со дня создания.

Власти республики решили приурочить к этой дате установку памятника героям ленты.

«Решили, что к этому событию установим в Сортавальском районе памятник героиням – женщинам, чей подвиг послужил Великой Победе, - сообщил Парфенчиков. - С таким предложением несколько лет назад ко мне обратился Анатолий Павлович Щербаков – ветеран Великой Отечественной войны, освобождавший в 44-м Олонецкий район. Идею поддержала и Елена Драпеко, которая сыграла в картине Лизу Бричкину».

Место, где поставят памятник, уже определили. Это участок около водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Именно там снимался один из эпизодов, где девочки изображали лесорубов.

Деньги на создание и установку памятника Карелия получит по национальному проекту «Культура». Конкурс на лучший проект скульптуры проведет Российское военно-историческое общество. Два эскиза уже есть. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте