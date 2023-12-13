13 декабря 2023, 21:42
Еще в одной стране появилась возможность платить по российской карте
Карты «Мир» стали принимать в популярных у туристов локациях в Венесуэле
В туристических районах Венесуэлы появилась возможность расплачиваться российской картой. Об этом сообщается на сайте платежной системы «Мир».
Туристы смогут расплачиваться в популярных туристических локациях - Столичный округ (Capital District), Нуэва-Эспарта (Nueva Esparta), состоящей из трех островов: Маргарита, Коче и Кубагуа и Боливар (Bolívar).
Картами «Мир» можно расплатиться в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях, которые обслуживает Banco de Venezuela. Географию обещают расширить.
Ранее возможность платить российской картой появилась на Кубе. // фото unsplash.com/ Kevin Keith