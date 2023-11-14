14 ноября 2023, 13:49
Еще в одном сквере Петрозаводска модернизировали освещение
Сквер машиностроителей в Петрозаводске стал безопаснее и комфортнее
Сквер Машиностроителей в этом году благоустроили, а теперь там модернизировали систему освещения. Работы выполнила компания «Петрозаводские энергетические системы», сообщили в пресс-службе мэрии.
Подрядчик установил 22 декоративные светодиодные лампы, они предназначены специально для скверов и парков. Также в сквере покрасили торшерные опоры отрегулировали уровень наклона и заменили узлы крепления фонарей.
Напомним, на этой общественной территории поставили скамейки, тренировочный комплекс и игровое оборудование. // фото: pixabay.com