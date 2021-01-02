Еще троих жителей Карелии убил коронавирус

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались петрозаводчанки 1937 и 1944 годов рождения, а также житель Суоярви 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 342 человек. Из этого числа заболели – 326 человек, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, пятеро – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 320 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4545,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2171,3 случая, по Северо-Западу – 3526,8.

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