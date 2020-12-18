Еще три летальных исхода от COVID-19 зафиксированы в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась женщина 1932 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи умерла женщина 1954 года рождения, в Центре паллиативной помощи ушел из жизни мужчина 1957 года рождения. Все трое – жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 394 человек. Из этого числа заболевших – 348 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 416 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3629,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1882,6 случая, по Северо-Западу – 2833.

Фото с сайта armvest.ru