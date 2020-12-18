В воскресенье в Россию придут аномальные холода

В начале следующей недели температура воздуха в Центральном федеральном округе понизится на 2–3 градуса, сообщают «Известия» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В столичный регион, начиная с понедельника, придут морозы. Ночью похолодает до 3–8 градусов, днем во вторник – до 11 градусов ниже нуля.

А вот на юг европейской России в воскресенье придут аномальные холода, там будет гораздо холоднее, чем в Москве.

«В Ростове ночные температуры будут 4–8 градусов ниже нуля в воскресенье, в понедельник, вторник уже от 5 до 10 градусов мороза. Для юга это прохладная погода, ниже нормы на 4–6 градусов»,

— отметил метеоролог.

А вот в Карелии, как обычно, все по-своему. На юге республики в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и дождь.

Ранее "Петрозаводск говорит" писал о том, что в Россиии меняется продолжительность времен года.

Фото с сайта moika78.ru