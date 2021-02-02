Еще одна несовершеннолетняя девушка пропала в Карелии

Полиция Карелии объявила в розыск еще одну юную жительницу Олонца. Пропала Олеся Валконен, 2004 года рождения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Девушка покинула место жительства 2 февраля. Сейчас о ее судьбе ничего не известно.

Пропавшей на вид 20 лет. Худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы темно-коричневые длинные. Одета в темно-синие джинсы, черную куртку с капюшоном, белые кроссовки. При себе у нее был разноцветный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам: +7-911-661-93-58, +7(81436) 4-14-18.

Напомним, ранее в розыск была объявлена Виктория Головина, 2004 года рождения. Девушка также пропала в Олонце.