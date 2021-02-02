Жительница Карелии продавала кровать в Интернете и лишилась денег

В полицию Олонецкого района обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенника при попытке продать через Интернет двуспальную кровать, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснилось, в конце января женщине позвонил покупатель. Он увидел объявление в Сети и заинтересовался товаром. Правда, мужчина сообщил, что лично забрать кровать не сможет, но доставку организует. Покупатель изъявил желание сразу же оплатить товар и попросил продиктовать данные банковской карты продавца. Получив необходимую информацию, мошенник стал действовать. Женщине стали приходить сообщения о списании денег - всего она лишилась 27 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по сообщению пострадавшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото respectrb.ru