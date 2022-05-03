Еще один житель Карелии не перенес коронавирусную инфекцию

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 134245 инфицированных коронавирусной инфекцией, 17605 из них дети. За последние сутки диагноз поставлен еще 50 пациентам, 42 из них, то есть 84%, были не привиты. Среди заболевших семеро несовершеннолетних. Об этом сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Согласно статистическим данным на 4 мая, в ковидных стационарах проходят лечение 278 пациентов. 254 человека находятся в состоянии средней тяжести, 24 – в тяжелом. В отделениях интенсивной терапии крайне тяжелых больных нет.

Министр также добавил, что за данный период зарегистрирован один летальный исход от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии скончались почти полторы тысячи человек. Фото: pixabay.