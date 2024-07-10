Еще один военнослужащий из Карелии погиб на СВО

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Карелии. Домой не вернется живым Федор Каманин, сообщили в Беломорском округе.

Участник СВО погиб 30 июня при выполнении воинского. Городская администрация выразила родным и близким Федора Каманина соболезнования.

- Светлая память сохранится в наших сердцах,

- написали в паблике администрации городского округа.

О дате прощания с погибшим бойцом сообщат дополнительно. // фото: freepik.com, администрация Беломорска