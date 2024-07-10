10 июля 2024, 12:15
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на СВО
Власти Беломорска сообщили о гибели Федора Каманина
В ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Карелии. Домой не вернется живым Федор Каманин, сообщили в Беломорском округе.
Участник СВО погиб 30 июня при выполнении воинского. Городская администрация выразила родным и близким Федора Каманина соболезнования.
- Светлая память сохранится в наших сердцах,
- написали в паблике администрации городского округа.
О дате прощания с погибшим бойцом сообщат дополнительно. // фото: freepik.com, администрация Беломорска