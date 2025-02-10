10 февраля 2025, 16:19
Еще один пасмурный день без снега обещают жителям Карелии
Синоптики рассказали о погоде на 11 февраля в Петрозаводске и Карелии
В Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7, днем -1, -3, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, днем 0, -5.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем -1;
В Кондопоге ночью -4, днем -2;
В Медвежьегорске ночью -4, днем -3;
В Олонце ночью -3, днем -1;
В Пудоже ночью -5, днем -4;
В Сегеже, Сортавале ночью -4, днем -2;
В Суоярви ночью -5, днем -3. // фото «Петрозаводск говорит»