Еще один пасмурный день без снега обещают жителям Карелии

В Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7, днем -1, -3, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, днем 0, -5.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем -1;

В Кондопоге ночью -4, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -4, днем -3;

В Олонце ночью -3, днем -1;

В Пудоже ночью -5, днем -4;

В Сегеже, Сортавале ночью -4, днем -2;

В Суоярви ночью -5, днем -3. // фото «Петрозаводск говорит»