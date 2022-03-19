Еще один «Галамарт» открыл свои двери в Петрозаводске

15 марта в Петрозаводске в ТЦ «Ягуар» состоялось открытие нового народного магазина «Галамарт». Покупателей каждый день ждет множество выгодных предложений, но самые главные мероприятия запланированы на 2 апреля в 16:00.

До 22 марта в открывшемся «Галамарте» будут действовать скидки до 50% на товары для дома: освежитель воздуха — 95 рублей, корзина для белья — 259 рублей, покрывало стеганое — 990 рублей. Кроме этого, покупателей ждут потрясающие шок-цены:

19 марта: сковорода с антипригарным покрытием — 599 рублей, надувная кровать — 999 рублей;

20 марта: кастрюля с крышкой — 599 рублей;

21 марта: погружной блендер — 399 рублей.

А теперь самое интересное: 2 апреля в 16:00 в новом «Галамарте» пройдет розыгрыш призов, среди которых электромобиль, квадрокоптер, пылесос, чугунный казан и другие ценные подарки.

Один из победителей сможет поучаствовать в забеге «Вынеси за 60 секунд»: в отведенное время счастливчик получит возможность забрать из магазина любые товары, которые сможет унести на кассу без тележки или корзины. Количество, габариты, стоимость, вид ценника не имеют значения.

Для участия в розыгрыше надо совершить до 1 апреля любую покупку на сумму от 500 рублей и заполнить купон участника.

Приходите в новый «Галамарт» за отличным настроением и приятными покупками!

ТЦ «Ягуар», г. Петрозаводск, ул. Древлянка, 16 , 1 этаж

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