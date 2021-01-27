Еще две смерти от коронавируса зафиксированы в Карелии

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Суоярви 1960 года рождения и петрозаводчанка 1939 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 240 человек. Из этого числа заболи – 220 человек, из них у 39 имеются симптомы средней тяжести, девять человек – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 250 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5650,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2560,1 случая, по Северо-Западу – 4454,4.

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