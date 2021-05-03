Еще два пожара произошли в Карелии

В Кондопожском районе восемь пожарных, используя две спецмашины, боролись с огнем в СНТ «Солнечный берег», расположенном севернее Кондопоги, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

О возгорании стало известно вчера в 21:19, уже 21:53 огонь был побежден.

Утром того же дня, в 08:48 пожарные Петрозаводска выезжали для ликвидации пожара в техническом помещении десятом километре Шуйского шоссе. Несмотря на внушительные силы – десять бойцов и три машины, сотрудникам МЧС пришлось повозиться. Только в 09:55 пожар удалось ликвидировать. // Фото: 10.mchs.gov.ru