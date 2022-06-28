Еще два незаконных гаража снесут в Петрозаводске

Владельцев двух гаражей на Перевалке и Ключевой просят самостоятельно их демонтировать. Объекты установлены незаконно, объяснили в администрации Петрозаводска.

Занятые без разрешения земельные участки нужно освободить до 13 июля, отметили в мэрии.

Речь идет о стационарных объектах около дома № 24 на улице Архипова и рядом с пересечением улиц Кемской и Петрова. Если гаражи не демонтируют, власти снесут их. // Фото: администрация Петрозаводска