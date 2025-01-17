Еще два моста через Неву построят в Санкт-Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко на пресс-конференции 17 января сообщил о начале проработки градостроительных документов для строительства важной магистрали М-7, а также для создания нового Арсенального моста. Эти проекты будут активно развиваться в 2025 году, передает ТАСС.

Кроме того, для Ново-Адмиралтейского моста планируется актуализировать уже существующий проект.

Линченко подчеркнул, что обоснование для строительства этих объектов уже подтверждено, и они официально включены в Генеральный план города.

Кроме того, в Смольном анонсировали строительство пяти новых переправ через Неву. Среди них наряду с Арсенальным и Ново-Адмиралтейским мостом — Орловский тоннель, мост в составе Широтной магистрали и Большой Смоленский мост, для которого работы уже ведутся.

Что касается Ново-Адмиралтейского моста, который соединит одноименный остров с Васильевским, то обсуждается возможность установки его максимальной высоты на уровне 20 метров. Проектирование этого моста было приостановлено более десяти лет назад, однако теперь проект вновь актуализирован. // фото: pixabay.com