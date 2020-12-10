10 декабря 2020, 09:38
Общество

Еще 40 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

Летальных исходов от легочной инфекции за прошедшие 24 часа не зарегистрировано

Сорок человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2968 пациентов, 95 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта tbdoc.ru

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Карелия
новости Карелии
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Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом