10 декабря 2020, 09:38
Еще 40 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии
Летальных исходов от легочной инфекции за прошедшие 24 часа не зарегистрировано
Сорок человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2968 пациентов, 95 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта tbdoc.ru