Еще 40 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

Сорок человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2968 пациентов, 95 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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