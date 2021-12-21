21 декабря 2021, 09:23
Еще 195 жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки
Общее число инфицированных возросло до 88 227 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 195 человек, из них 29 – дети. За весь период пандемии в республике заболели 88 227 человек.
Поправились еще 213 человек, за все время 83 423.
За сутки официально подтверждена смерть еще четырех пациентов от коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1158 человек. (фото pixabay.com, thiagolazarino)