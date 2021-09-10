Энергетики в Карелии взяли деньги у местного жителя и обманули его

Суд Беломорского района вынес решение о расторжении договора между местным жителем и ПАО «МРСК Северо-Запада». В пресс-службе суда пояснили, что энергетики должны были осуществить технологическое присоединение дачи мужчины к электрическим сетям, но так и не сделали этого.

Гражданин заключил с организацией договор о присоединении к сетям своего дачного дома. Мужчина полностью оплатил работы, но ПАО «МРСК Северо-Запад» в течение года так и не выполнило их.

Потом к договору составляли дополнительное соглашение, сроки присоединения продляли. Однако работы так и не были сделаны.

Недовольный клиент вынужден был возвращать свои деньги через суд, который встал на его сторону и удовлетворил иск. // Фото: mrsk-cp.ru