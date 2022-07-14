Элиссан Шандалович подвел итоги весенней сессии

По словам Элиссана Шандаловича весенняя сессия проходила в особых условиях, которые связаны с колоссальным санкционным давлением на Россию. Законодательное Собрание Карелии сразу же инициировало совместные с правительством и профильными министерствами оперативные совещания, где обсуждались существующие проблемы, и вместе с Правительством и Главой Карелии вырабатывались решения для их преодоления.



Всего с начала года депутатский корпус принял более 70 законов. В первую очередь, мы были сосредоточены на принятии решений, направленных на поддержку жителей, экономики и социальной сферы,

- отметил Элиссан Шандалович.



Среди на наиболее значимых парламентарий выделил закон о снижении налога для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от санкций и применяющих упрощенную систему налогообложения, выделение дополнительных средств на поддержку малого и среднего бизнеса, а также промышленных предприятий Карелии.



У нас был хороший опыт работы во время ковида, когда были экономические проблемы, но благодаря совместной работе нам удалось их решить. Сейчас мы понимаем, как наиболее эффективно работать над такими задачами,

- отметил спикер парламента.



Традиционно большое внимание депутаты уделяют поддержке граждан, в том числе семьям с детьми. До 2024 года продлена программа регионального материнского капитала и предоставлена возможностьмногодетным семьям направлять эти средства на догазификацию собственного дома.



Еще одно важное решение – по инициативе Главы Республики для многодетных семей предусмотрена денежная выплата в размере 400 тыс. рублей взамен предоставления им бесплатного земельного участка в собственность. Средства можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или погашение основного долга ипотечного кредита. Семьи сами будут выбирать - получать бесплатный земельный участок или деньги на ипотеку,

- отметил парламентарий.



Законодательное Собрание Карелии также внесло изменения в закон о бесплатных земельных участках для специалистов на селе. В него включены педагоги дополнительного образования.



Как отметил Элиссан Шандалович, депутатский корпус активно работал над бюджетом. Изменения вносились трижды. Расходная часть бюджета с начала года увеличилась с 70,1 до 81,2 млрд рублей, то есть более чем на 11 млрд рублей. Средства предусмотрены, в частности, на поддержку экономики, рынка труда, здравоохранения, образования и социальной защиты.



И сегодня мы видим, что по многим параметрам Республике Карелия не просто удалось стабилизировать ситуацию, несмотря на санкционное давление, мы продолжаем активно развиваться, и наш бюджет это наглядно демонстрирует,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.



Сегодняшнее заседание было итоговым в весеннюю сессию. Но парламентские каникулы – понятие весьма условное. Уже на следующей неделе продолжат работу профильные комитеты, мы рассмотрим ряд важных вопросов, а если потребуется собрать заседание Законодательного Собрания для принятия очень важных и нужных решений, то мы оперативно это сделаем,

- заключил Председатель парламента.