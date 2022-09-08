Елена Парфенчикова просветила

Аппарат эндоскопического ультразвукового исследования поступил в Карелию несколько недель назад. Высокотехнологичное дорогостоящее оборудование (его стоимость — 6 миллионов рублей) приобретено по программе «Развитие эндоскопической службы Республиканской больницы. Это важное событие как для медиков, так и для самих пациентов. Новый аппарат позволяет сделать значимый шаг вперед в диагностике различных заболеваний, включая самые сложные.

«Аппарат эндоскопического УЗИ позволяет узнать характер заболевания поджелудочной железы, желчевыводящих путей, а также, прямо во время исследования, взять ткани на биопсию. С его помощью можно изучить труднодоступные места организма и правильно определить дальнейшую тактику лечения пациента»,

— пояснил главный врач республиканской больницы имени В.А. Баранова Тамази Карапетян.

Елена Парфенчикова — один из ведущих медицинских специалистов России, заведующая отделением диагностической эндоскопии Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова. Это учреждение и Республиканскую больницу связывает многолетнее сотрудничество, благодаря чему карельские медики имеют уникальную возможность перенимать опыт у столичных специалистов, эффективнее осваивать новейшее оборудование, еще качественнее оказывать медицинскую помощь.

Подобные мастер-классы проводятся ежемесячно. Следующий этап программы — проектирование и открытие в Республиканской больнице современного специализированного отделения эндоскопии. В этом карельским медикам помогут столичные коллеги.

«Мы находимся в постоянном контакте: проводим общие конференции, организуем обучающие циклы. Это обоюдовыгодное сотрудничество: нам интересно получать информацию друг от друга, получать пользу от совместных исследований»,

— поясняет Елена Парфенчикова.

Тамази Карапетян уточняет: подобное сотрудничество очень важно, оно имеет огромную роль в развитии больницы.

«Медицина невозможна без обучения, развития, получения опыта. С Еленой Владимировной мы контактируем уже не один год. И искренне благодарим ее за помощь и поддержку. Для нас это новая ступень в развитии эндоскопической службы всей республики»,

— говорит главврач.

Обновление Республиканской больницы проводится на протяжении многих лет. Благодаря этому сегодня высокотехнологичная медицинская помощь оказывается здесь по шести профилям: сердечно-сосудистой хирургии, ревматологии, гематологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и акушерстве и гинекологии.

Благодаря активности республиканских властей удается привлечь государственное финансирование для обновления оборудования лечебного учреждения. Так, несколько лет назад на средства резервного фонда президента России было закуплено эндоскопическое оборудование и аппарат УЗИ для отделения функциональной диагностики: цифровой рентгенодиагностический комплекс, аппараты искусственного кровообращения, ангиограф общей стоимостью более 250 миллионов рублей. Оно позволило выполнять обследование пациентов на мировом уровне: получать полную информацию о состоянии клапанов сердца, показания или противопоказания хирургического вмешательства, уменьшать риск операционных и послеоперационных осложнений.

За счет собственных средств руководители Республиканской больницы купили тулиевый лазер отечественного производства. С его помощью можно дробить камни в различных отделах мочевыводящих путей, делать лазерные резекции новообразований, удалять аденому предстательной железы.

В этом году для больницы закупят очередное высокотехнологичное оборудование — нейроэндоскопическую стойку и стереотаксическую установку.

— Мы закупаем оборудование, которое позволяет делать самые современные и высокотехнологичные операции. Это определенный этап развития, часть системной работы, которую мы ведем. Ориентируемся на новые заявки, которые получаем от медиков, — отмечает глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Фото Минздрава РК