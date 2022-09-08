08 сентября 2022, 18:23
Общество

Аварийные деревья будут сносить в Петрозаводске

В течение двух дней на улице Инженерной будут вестись работы

В Петрозаводске снесут аварийные деревья на улице Инженерной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы пройдут 9-10 сентября. Деревья будут сносить в рабочее время - с 9 до 18 часов. Автомобилистов просят не парковать вблизи машины.

В рамках действующего контракта до конца осени подрядчик удалит на общественных территориях 85 аварийных деревьев, а также вывезет тридцать упавших. Фото: unsplash.com

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Петрозаводск
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улица Инженерная