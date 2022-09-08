Аварийные деревья будут сносить в Петрозаводске

В Петрозаводске снесут аварийные деревья на улице Инженерной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы пройдут 9-10 сентября. Деревья будут сносить в рабочее время - с 9 до 18 часов. Автомобилистов просят не парковать вблизи машины.

В рамках действующего контракта до конца осени подрядчик удалит на общественных территориях 85 аварийных деревьев, а также вывезет тридцать упавших. Фото: unsplash.com