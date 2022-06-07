Электронные разрешения на вылов рыбы будут выдавать в России

Госдума в окончательном чтении приняла закон, согласно которому разрешения на добычу биологических водных ресурсов и вылов рыбы будут электронными.

Норму введут для прибрежного, промышленного, любительского рыболовства, для рыболовства в учебных, научно-исследовательских, культурно-просветительских целях, в целях аквакультуры передает ТАСС.

Оформить разрешение можно будет через портал Госуслуг. Его заверит электронной квалифицированной подписью уполномоченное должностное лицо Росрыболовства. При желании разрешение выдадут и на бумаге.

Изменения в законе предполагают также введение так называемого рыболовного журнала. В него придется заносить всю информацию о вылове и его орудиях, об используемом для рыболовства судне и т.п. // Фото: Ofir Eliav/www.pexels.com