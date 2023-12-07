Электронная регистратура в Петрозаводске остается на постоянной основе

Тестирование так называемой электронной регистратуры в поликлинике № 1 Петрозаводска успешно завершили. С ноября этим сервисом воспользовались 109 пациентов, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Современную услугу использовали горожане, прикрепленные к обоим филиалам медучреждения.

- Она показала свою значимость, и теперь будет использоваться на постоянной основе,

- заявил министр.

Механизм записи к врачу через электронную регистратуру простой. Надо позвонить по номеру «122» и записаться к врачу через оператора. Другие способы записи тоже остаются - через Единый портал госуслуг и региональный портал, а также непосредственно в поликлинике. // фото: Михаил Охлопков /ВКонтакте