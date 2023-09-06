Электричество отключили на 27 улицах в Петрозаводске

Вечером 6 сентября на 27 улицах в Петрозаводске отключили электричество. Это произошло в 16:50, сообщили в городской ЕДДС.

Без света сейчас сидят в домах люди на проспектах Комсомольском и Александра Невского, улицах Варламова, Волховской, Казарменской, Коммунистов, Котовского, Ладожской, Лермонтова, Лесной, Лизы Чайкиной, Луначарского, Лыжной, Льва Толстого, Мончегорской, Онежской флотилии, Перттунена, Правды, Пробной, Ригачина, Сосновой, Станционной, Ульянова, Чехова, на набережных Гюллинга и Ла-Рошель, в Лыжном переулке.

Причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения «ОРЭС-Петрозаводск». Аварию устраняют, но когда работы завершатся, неизвестно. // фото: Webandi/ pixabay.com