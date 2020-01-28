Эксперты составили гастрономическую карту Карелии

Эксперты трансграничного проекта «Калитка» решили удивить жителей Карелии и Финляндии оригинальной гастрономической картой. Энтузиасты отметили на всем протяжении маршрута из Петрозаводска в Йоэнсуу заведения общественного питания, в которых можно попробовать блюда местых кухонь. Реализацией идеи эксперты проекта поделились на выставке Matka в Хельсинки.

Созданные карта маршрута и брошюра содержат информацию о 27 объектах питания (21 лучший гастро-объект из Карелии и 6 из провинции Северная Карелия Финляндии), уточнили в Консульстве Финляндии в Петрозаводске.

Все объекты на гастрономической карте имеют свой собственный QR-код, с помощью которого через мобильный телефон можно выйти на домашнюю страницу объекта и получить больше информации о предлагаемых блюдах. Скачать приложение «Калитка» можно здесь.

Напомним, недавно республика стала участницей крупнейшей туристической выставки Matka Nordic Travel Fair. Карелия принимает участие в выставке ежегодно. В этом году на ней работали туроператоры (Корела, СканТур, Ладога Турс, Эгида, ИнтурЛидер), представители музея-заповедника «Кижи», горного парка «Рускеала», международного проекта «Калитка», а также организаторы событийных мероприятий.