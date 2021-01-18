Эксперты рассказали, как купаться в проруби правильно

Правила и меры безопасности при зимних купаниях, выложили в паблике «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН»

Эксперты считают, что самое главное, о чем стоит помнить, когда собираешься окунуться в прорубь:

окунаться следует только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей;

за 1,5-2 часа до купания нужно плотно поесть;

не будет лишним разогреть мышцы: сделайте легкую зарядку перед заходом в прорубь;

к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой обуви;

окунаться лучше всего по шею, не замочив голову;

не рекомендуется находиться в проруби более 30 секунд;

если с вами ребёнок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

после купания как следует разотритесь махровым полотенцем, оденьтесь в тёплую сухую одежду, шапку и шерстяные носки – обязательные аксессуары;

зайдите в тепло и выпейте горячего чая (им вас обязательно угостят дежурные волонтёры на всех официальных площадках в округе);

ни в коем случае не рекомендуется купаться в нетрезвом виде.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что на территории Петрозаводского городского округа официальных купаний не будет.

Фото из группы «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН»