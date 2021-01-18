18 января 2021, 21:25
Общество

Эксперты рассказали, как купаться в проруби правильно

Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения опубликовал официальные рекомендации

Правила и меры безопасности при зимних купаниях, выложили в паблике «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН»

Эксперты считают, что самое главное, о чем стоит помнить, когда собираешься окунуться в прорубь:

  • окунаться следует только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей;
  • за 1,5-2 часа до купания нужно плотно поесть;
  • не будет лишним разогреть мышцы: сделайте легкую зарядку перед заходом в прорубь;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой обуви;
  • окунаться лучше всего по шею, не замочив голову;
  • не рекомендуется находиться в проруби более 30 секунд;
  • если с вами ребёнок, следите за ним во время его погружения в прорубь;
  • после купания как следует разотритесь махровым полотенцем, оденьтесь в тёплую сухую одежду, шапку и шерстяные носки – обязательные аксессуары;
  • зайдите в тепло и выпейте горячего чая (им вас обязательно угостят дежурные волонтёры на всех официальных площадках в округе);
  • ни в коем случае не рекомендуется купаться в нетрезвом виде.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что на территории Петрозаводского городского округа официальных купаний не будет.

Фото из группы «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН»

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Госкомитет по ОЖ и БН
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