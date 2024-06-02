Эксперт рассказал о неприятных минусах рассрочки

Всем нам в последнее время часто предлагают товары в рассрочку. Это ничто иное как завуалированный потребкредит, рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

Независимо от того, кто ее предоставил, рассрочка входит в вашу кредитную историю.

«В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем»,

— пояснил эксперт.

Как правило, рассрочка предполагает скрытые проценты и страховку — ведь ее выдает не сам магазин или маркетплейс, а банк-партнер, который не захочет отказываться от выгоды. Иногда предполагаются особые условия, например, необходимо иметь бонусную карту продавца. От них можно отказаться, но тогда вместо рассрочки придется брать обычный кредит с процентами. // Фото: mamewmy / Freepik