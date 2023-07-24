Эксперт объяснила, когда выгоднее идти в отпуск в следующем году

Сумма дохода в том числе зависит и от времени, в которое сотрудник идет отдыхать. Когда отпуск брать выгоднее, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, в 2024 году отпуск лучше планировать на июль или октябрь. Дело в том, что в эти месяцы будет 23 рабочих дня, значит, сотрудник не потеряет в доходах . В августе 22 рабочих дня, так что этот месяц тоже подходит для отдыха.

- Чтобы понять, сколько отпускных получит сотрудник, нужно разделить зарплату на 29,3 - это число принято для расчетов среднего количества дней в месяце. Далее полученную цифру нужно умножить на количество дней в месяце,

- пояснила эксперт.

Санина добавила, что в оставшиеся месяцы 2023 года самое благоприятное время для отдыха будет в августе, когда размер отпускных приблизится к зарплате. // фото: «Петрозаводск говорит»