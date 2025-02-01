Эксперт назвала необходимые после 40 лет витамины

Семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова объяснила NEWS.RU, что витамин D3 является важным элементом для поддержания здоровья. Он укрепляет иммунную систему, нормализует давление, а также помогает в профилактике онкологических заболеваний и замедляет процессы старения.

Особенно полезен этот витамин людям старше 40 лет, подчеркнула эксперт. Кроме того, Попова добавила, что витамин D3 крайне важен для профилактики остеопороза. Без него кальций не усваивается должным образом, а он, в свою очередь, укрепляет кости, влияет на нервную систему и помогает в выработке гормонов и ферментов.

Также необходимыми являются витамин С, магний, коллаген и омега-3, объяснила специалист. Витамин С, по ее словам, защищает от старения, ускоряет обмен углеводов и помогает контролировать уровень сахара и веса.

Еще одним полезным веществом является витамин Е, который тормозит окислительные процессы и защищает клетки организма. Он способствует улучшению эластичности сосудов, замедляет образование холестериновых бляшек и влияет на синтез половых гормонов, что также сказывается на скорости старения. // фото: pixabay.com