10 апреля 2022, 13:49
Эксперт назвал ароматы для расслабления
Запахи некоторых цитрусовых, сандала и иланг-иланга успокаивают нервную систему человека
Некоторые запахи могут помочь успокоить нервную систему. Например, иланг-иланг поможет человеку успокоиться, пишет «Мослента».
Расслабиться помогут эфирные масла мандарина, танжерина, клементина, сандала, считает парфюмер Хагалль Змей. Аромат лимона обладает обратным эффектом и помогает взбодриться.
Эксперт рекомендует использовать натуральные и безосновные ароматы. В частности, тибетские благовония и сыпучие варианты ароматических смесей. (фото pixabay.com, irakudryavtseva)