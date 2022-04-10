10 апреля 2022, 13:49
Общество

Эксперт назвал ароматы для расслабления

Запахи некоторых цитрусовых, сандала и иланг-иланга успокаивают нервную систему человека

Некоторые запахи могут помочь успокоить нервную систему. Например, иланг-иланг поможет человеку успокоиться, пишет «Мослента».

Расслабиться помогут эфирные масла мандарина, танжерина,  клементина, сандала, считает парфюмер Хагалль Змей. Аромат лимона обладает обратным эффектом и помогает взбодриться.

Эксперт рекомендует использовать натуральные и безосновные ароматы. В частности, тибетские благовония и сыпучие варианты ароматических смесей. (фото pixabay.com, irakudryavtseva)

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Метки: 
ароматы
нервная система
эфирное масло