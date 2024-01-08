Эксперт напомнил, что нужно сделать перед каждым выходом на лыжню

Зима – прекрасное время для лыжных прогулок в лесу, и многие жители Карелии с удовольствием встают на лыжи. Однако при этом все-таки нужно позаботиться о том, чтобы поход не стал последним. Важно соблюдать правила безопасности. Их напомнил Игорь Малышенко — преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения. Об этом пишет Life.ru. Вот девять простых правил.

1. Оцените погоду. Перед выходом на прогулку узнайте температуру воздуха, вероятность выпадения снега, силу ветра, влажность. Ели ожидается резкая перемена погоды, от прогулки лучше воздержаться.

2. Сообщите близким, куда именно идете. Сами твердо знайте свой маршрут и не отступайте от него. Это поможет вас найти, если вы заблудитесь.

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3. Возьмите с собой набор безопасности. У вас должны быть с собой рабочий телефон, фонарик, компас. Если планируете прогулку на длинную дистанцию, возьмите минимальный набор продуктов питания, воду, личную аптечку с препаратами, которые вам можно принимать, зажигалку или спички.

4. Утеплитесь. Одевайтесь по погоде, но на всякий случай возьмите с собой запасные варежки, носки, термобелье. Весит все это немного, но может вас спасти.

5. Контролируйте свое состояние. Если ваша одежда на практике оказалась неспособной противостоять непогоде, и вы начали замерзать или чувствуете первые признаки обморожения конечностей (кожа начала краснеть, теряется чувствительность, возникает ощущение покалывания или пощипывания), следует сразу двигаться в сторону дома, чтобы в максимально короткие сроки отогреться.

6. Не подходите к животным. Если вы случайно встретили в лесу дикое животное, помните, оно может быть голодным и агрессивным, воздержитесь от прямого контакта, не подходите к нему близко, кто бы это ни был. Постарайтесь максимально тихо и быстро увеличить расстояние между вами, а если понимаете, что животное готовится атаковать, то постарайтесь занять возвышенное положение, забравшись на дерево или иной высокий объект, где зверь вас не достанет.

7. Не выходите на лёд.

8. Будьте готовы оказывать первую помощь. Изучите и отработайте базовые навыки оказания первой помощи при потере сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях, травмах и обморожении.

9. Не гуляйте один. Зимой темнеет быстро, поэтому не задерживайтесь надолго, правильно рассчитывайте световое время и свою скорость. Не ходите в лес в одиночку — позовите с собой друзей или родственников, будет не только веселее, но и безопаснее. // Фото: freepic.diller / Freepik