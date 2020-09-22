Экскурсия закончилась смертью мужчины и несовершеннолетней девушки

Из материалов уголовного дела следует, что неустановленными лицами были организованы услуги по проведению экскурсионных прогулок на крыше дома № 23 по улице Рубинштейна, сообщает СУ СК России по Санкт-Петербургу.

Услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего 20 сентября 2020 года произошло падение с крыши 24-летнего местного жителя и 17-летней школьницы, которые скончались на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).