Екатерина Волкова раскрыла зарплаты российских актеров

Актриса Екатерина Волкова рассказала о том, какие зарплаты получают артисты театра и кино. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Волковой, артист, служащий в труппе государственного театра, получает 25-30 тысяч рублей и немного выше. При этом актер театра, участвующий в антрепризе, имеет не заработную плату - ему платят за выход на сцену.

За один спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тысяч, его узнаваемый коллега 25-50 тысяч. Гонорар звезды выше, но это все равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион,

- пояснила Волкова. При этом из-за того, что во время пандемии залы заполнялись на четверть, актеры получали всего 25 процентов от указанных сумм, обратила внимание артистка.

В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты, или снимается кино с длительной экспедицией,

- подчеркнула актриса.

Так, снимающий в кино начинающий актер за день получает 3-7 тысяч рублей, узнаваемый - 15-25 тысяч рублей и выше, звезда - 50-100 тысяч рублей, мегазвезда - примерно 150-250 тысяч рублей. Однако, как отметила Волкова, заработок актера кино зависит от бюджета проекта, материала, режиссера и объема роли. Фото sobesednik.ru