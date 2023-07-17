Эффективную вакцину против рака создали в Петербурге

Технологию производства вакцин против опухолей на основе иммунных клеток человека создали специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Препарат уже доказал свою эффективность в самых тяжелых случаях, передает «Царьград».

Кровь пациента соответствующим образом обрабатывают и потом вводят человеку снова. После этого иммунная система начинает распознавать раковые клетки и уничтожать их. Так происходило в 40 процентах случаев. При этом речь идет даже о тяжелых больных с саркомами, меланомами и глиобластомами.

Новую технологию в том числе применяют для лечения пациентов с запущенной формой онкологии. Когда другие методы не дают результатов, эта вакцина становится последней надеждой. Она помогла выздороветь уже более 800 больным, многих признали безнадежными. Промышленное производство вакцины планируют начать в 2024 году. // фото: www.freepik.com