Эдит и Леонид Утёсовы: голоса эпохи

10 июня состоится концерт-ретроспектива «У Чёрного моря», посвящённый творчеству легендарного семейного дуэта (6+)

Фото предоставлено Карельской государственной филармонией

На просторах Советского Союза актёров, равных по популярности Леониду Утёсову, пожалуй, не было. Ему удавалось всё: рассказать байку так, чтобы над ней хохотали окружающие, спеть так, чтобы взяло за душу. Считается, что Эдит Утёсова – дочь Леонида Осиповича – всю жизнь оставалась в тени своего отца. Однако это была одна из самых известных семейных пар советской эстрады: звонкое и тёплое сопрано дочери отлично сочеталось с хрипловатым голосом отца.

«Подобного наша эстрада в ту пору не знала. Герои этого дуэта вели диалог, которому оказались подвластны не только лирика, но и шутка, не только волнения сердца, но и юмор»,

– писал известный журналист Глеб Скороходов.

Концертная программа «У Чёрного моря» – это возможность услышать знаменитые песни из репертуара дуэта вспомнить истории жизни великих артистов, а также поговорить о любви к музыке, страсти к театру и о случайных встречах, которые могут перевернуть всю жизнь.

Исполнители: Оркестр русских народных инструментов «Онего», дирижёр – заслуженный артист России Михаил Тоцкий.

Художественное слово и вокал: заслуженный артист Карелии Александр Картушин и актриса Театра драмы «Творческая мастерская», заслуженная артистка Карелии Наталья Мирошник.

В программе песни из репертуара Леонида и Эдит Утёсовых: «У Чёрного моря», «Одесский порт», «Как много девушек хороших», «Неудачное свидание», «Всё хорошо, прекрасная маркиза», «Тайна», «Московские окна» и многие другие.

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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