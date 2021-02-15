Единственная в году рабочая шестидневка началась в России

Предстоящая рабочая неделя в России станет шестидневной. В субботу, 20 февраля, жителям страны также предстоит трудиться.

После длинной рабочей недели последуют длинные выходные - отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля. Перенос рабочего дня на субботу связан с празднованием Дня защитника Отечества. После этого жителей страны ждет короткая рабочая неделя (с 24 по 26 февраля).

Всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря. Фото ria-glas.ru