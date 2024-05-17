Дырявый Гоголевский мост отремонтируют в Петрозаводске

Сити-менеджер Инна Колыхматова напомнила, какие дороги приведут в порядок в этом году. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего ремонт планируют провести на восьми городских артериях.

В планах отремонтировать Комсомольский проспект (от площади Кукковское кольцо до Древлянской набережной); улицу Мелентьевой (от Первомайского проспекта до набережной Варкауса); Мурманскую улицу (от улицы Шотмана до набережной Варкауса); Ключевское шоссе (от улицы «Правды» до Репникова); улицу Сулажгорского кирпичного завода (от Суоярвского шоссе до улицы Дружбы); Гоголевский путепровод (от улицы Черняховского до Красноармейской улицы); улицу Антикайнена (от проспекта Ленина до границы работ по мосту через Неглинку); Мичуринскую улицу (от улицы Фурманова до улицы Чкалова). // фото «Петрозаводск говорит»