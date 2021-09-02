Двух заблудившихся в лесу женщин спасли в Карелии

Две женщины ушли в лес в разных районах Карелии и заплутали. К поискам подключились сотрудники республиканской поисково-спасательной службы.

В Сортавальском районе в ходе поисков 24 августа вывели из леса, заблудившуюся женщину, 1977 года рождения, сообщается в группе спасателей.

В Пряжинском районе спасатели искали женщину, 1940 года рождения. Она ушла в лес за грибами из СНТ «Коммунальник». 26 августа ее нашли и вывели из леса. (фото «Петрозаводск говорит»)