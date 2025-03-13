13 марта 2025, 15:11
Двух погибших на СВО военных похоронили в Карелии
В Сегежском округе простились с погибшими земляками
Фото администрации Сегежского округа
В Карелии прошли церемонии прощания с двумя военнослужащими, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.
В поселке Валдай проводили в последний путь Александра Степакова. В Сегеже простились с Дмитрием Сидоровым.
Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибших на СВО военных.