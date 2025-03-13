13 марта 2025, 15:11
Общество

Двух погибших на СВО военных похоронили в Карелии

В Сегежском округе простились с погибшими земляками
Фото администрации Сегежского округа

В Карелии прошли церемонии прощания с двумя военнослужащими, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.

В поселке Валдай проводили в последний путь Александра Степакова. В Сегеже простились с Дмитрием Сидоровым.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибших на СВО военных.

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Метки: 
Сегежский округ
Валдай
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александр степаков
дмитрий сидоров
новости Карелии