Двух погибших на СВО военных похоронили в Карелии

В Карелии прошли церемонии прощания с двумя военнослужащими, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.

В поселке Валдай проводили в последний путь Александра Степакова. В Сегеже простились с Дмитрием Сидоровым.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибших на СВО военных.