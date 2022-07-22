Двух петрозаводчан поймали за кражи косметики и одежды в ТЦ

Неизвестные обокрали торговые центры в Петрозаводске. В одном случае пропала косметику и средства гигиены. Ущерб оценили в 9 800 рублей. В другом случае добычей вора стали куртка, мужские брюки и футболка общей стоимостью 3 200 рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники смогли установить личности предполагаемых воров. Ими оказались незнакомые между собой 38-летний мужчина и 25-летний петрозаводчанин. Причем тот, что постарше, был ранее неоднократно судим. Подозреваемый сбыл похищенные вещи, как и второй молодой человек.

По фактам краж возбудили уголовные дела. (фото unsplash.com, Scott Rodgerson)